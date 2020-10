Erytech nomme Stewart Craig en qualité de Directeur Technique (CTO)

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce la nomination du Dr. Stewart Craig en qualité de Directeur Technique (CTO) au sein de l'équipe de Direction.

Le Dr. Craig apporte plus de 35 années d'expérience acquises à l'international dans le développement de produits biologiques complexes et de thérapies cellulaires et géniques, au travers de la fabrication, des opérations techniques ainsi que des systèmes qualité et affaires réglementaires.