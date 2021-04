Erytech lève 30 M$ auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'une 'registered offering'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Erytech Pharma a conclu des engagements définitifs avec plusieurs investisseurs qualifiés et spécialisés dans le domaine de la santé pour la souscription de 1.034.483 actions assorties de bons de souscription d'actions (ABSA) de la société. Chaque ABSA est composée de 4 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) et 3 bons de souscription d'action (BSA). Chaque BSA permet de souscrire à 1 action ordinaire, dans le cadre d'une registered offering réservée à des catégories de bénéficiaires.

Le prix de souscription par ABSA est de 29$ (24,03 euros), correspondant à 7,25$ (6,01euros) par ADS associé à 0,75 BSA. Chaque ADS donne le droit de recevoir 1 action ordinaire de la société de 0,10 euro de valeur nominale. Le prix d'exercice des BSA est de 7,50 euros (9,05$) par action, soit une prime de 123% par rapport au cours de clôture de l'action de la société sur le marché réglementé Euronext Paris le jour précédant la fixation du prix. Ils seront immédiatement exerçables après leur émission et auront une durée d'exercice de 2 ans.

Le règlement-livraison devrait intervenir le, ou autour du, 4 mai 2021, sous réserve des conditions usuelles.

Le produit brut de l'offre provenant de la vente des ABSA, avant déduction des commissions de l'agent de placement et des frais de l'offre, devrait être d'environ 30 millions de dollars. La société envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la poursuite du développement de ses produits candidats, y compris la fin de l'étude de Phase 3 TRYbeCa1 et les couts de préparation des dossiers réglementaires, ainsi que les besoins généraux et le fonds de roulement associés.

L'émission des 4.137.932 actions nouvelles sous-jacentes aux ADSs résultera en une augmentation de capital immédiate de 24.868.971,30 euros, dont un montant nominal de 413.793,20 euros et une prime d'émission totale de 24.455.178,10 euros, correspondant à la valeur nominale de 0,10 euro et à une prime d'émission de 5,91 euros par action émise.

Cette émission représente environ 19,12% du capital social et des droits de vote de la société avant l'offre.

Le prix d'émission des actions sous-jacentes aux ADSs représente une décote de 2,25% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes (VWAP) des cours de l'action de la société sur le marché réglementé Euronext Paris lors des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix le 29 avril, et une décote de 19,91% par rapport au VWAP incluant la valeur théorique de 75% d'un BSA, cette valeur par BSA étant de 1,45 euros.

A titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société avant la réalisation de l'offre et qui ne participerait pas à l'opération détiendrait 0,84% du capital social et des droits de vote après la réalisation de l'offre et 0,75% après la réalisation de l'offre et en cas d'exercice de l'intégralité des BSA.

Rappelons que l'action Erytech Pharma est à Paris sur cours de 6,2 euros.