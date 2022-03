Erytech : la trésorerie et équivalents s'élevaient à 33,7 ME au 31/12

(Boursier.com) — Au 31 décembre dernier, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Erytech s'élevaient à 33,7 millions d'euros (environ 38,1 millions de dollars), contre 44,4 millions d'euros au 31 décembre 2020 et 38,0 millions d'euros en septembre 2021.

La diminution de 10,7 millions d'euros de la position de trésorerie au cours de l'année 2021 est le résultat d'une utilisation nette de trésorerie de 57,1 millions d'euros pour les activités d'exploitation et d'investissement ; et de 44,7 millions d'euros obtenus par les activités de financement, comprenant 34,6 millions d'euros de recettes nettes provenant du programme de financement ATM (At-The-Market), deux offres directes enregistrées en avril (30 millions de dollars) et en décembre (7,85 millions de dollars), et 11,4 millions d'euros issus du tirage de quatre tranches d'obligations convertibles (OCABSA); tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro au cours de la période a entraîné un effet de change favorable de 1,3 million d'euros.

La société considère que sa position de trésorerie actuelle, sans tenir compte des recettes futures provenant d'éventuelles opportunités stratégiques, peut financer ses dépenses d'exploitation planifiées et ses programmes actuels jusqu'au troisième trimestre 2022.

Au regard des discussions en cours, la société devra publier des comptes proforma pour l'exercice 2021, conformément à la réglementation du marché, afin de tenir compte de l'impact potentiel d'une transaction sur ses opérations. Par conséquent, et compte tenu du temps nécessaire à la préparation, à l'audit et à l'examen des comptes proforma avec les instances de régulation des marchés, la société reporte la publication de ses résultats financiers de l'exercice 2021 à une date ultérieure, en avril.

Actualités et principales réalisations attendues au cours des 12 prochains mois :

Dépôt potentiel d'une demande de BLA pour eryaspase dans la LAL hypersensible (2T 2022)

Résultats de l'essai randomisé de Phase 2 TRYbeCA-2 avec eryaspase dans le CSTN (3T 2022)

Résultats de l'étude IST (rESPECT) de Phase 1 (eryaspase en combinaison avec mFOLFIRINOX) en première ligne dans le cancer du pancréas (2ème semestre 2022)

Informations concernant la conférence téléphonique :

La direction d'ERYTECH tiendra une conférence téléphonique et un webcast le lundi 14 mars 2021 à 13h30 (heure de Paris) et commentera les faits marquants et les résultats financiers. Gil Beyen (Directeur Général d'ERYTECH), Eric Soyer (Directeur financier et Directeur des opérations) et Iman El-Hariry (Directeur médical), feront une brève présentation, suivie d'une séance de questions-réponses.

ERYTECH prévoit de participer aux conférences investisseurs suivantes :

Investors Access Conference, 4 et 5 avril 2022 à Paris

Kempen Life Science Conference 2022, 20 et 21 avril 2022 à Amsterdam

Jefferies 2022 Global Healthcare Conference, du 8 au 10 juin à New-York.

Comme annoncé le 25 octobre 2021, la société Erytech a sélectionné une banque-conseil spécialisée pour évaluer ses alternatives stratégiques et ses possibilités de partenariat. L'évaluation est en cours et différentes options de partenariat sont à un stade avancé de négociation...