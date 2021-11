Erytech : la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 38 ME au 30/9

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Erytech s'élevaient à 38 millions d'euros (environ 43,9 millions de dollars), contre 44,4 millions d'euros au 31 décembre 2020 et 46,3 millions d'euros au 30 juin 2021. La diminution de 6,5 ME de la position de trésorerie au cours des 9 premiers mois de 2021 est le résultat d'une utilisation nette de trésorerie de 7,8 ME, composée principalement d'une utilisation nette de trésorerie de 46,2 ME liés aux activités d'exploitation, de 0,3 ME pour les activités d'investissement et de 38,8 ME liés aux activités de financement, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro au cours de la période a entraîné un effet de change favorable de 1,3 ME.

Les activités de financement des neuf premiers mois de 2021 se sont traduites par un placement de 8 millions de dollars aux Etats-Unis dans le cadre du programme de financement "at-the market" de la société pour un produit net de 6,4 millions d'euros, par un placement Registered Direct de 30 millions de dollars pour un produit net de 22,4 millions d'euros, et par un appel de quatre tranches dans le cadre de l'accord de financement d'obligations convertibles (OCABSA) signé avec Alpha Blue Ocean, pour un produit net de 11,4 millions d'euros.

À ce jour, 9 tranches OCABSA ont été appelées depuis le lancement du programme en juin 2020. Au cours des 12 dernier mois, les obligations OCABSA converties, ainsi que les actions émises dans le cadre du programme ATM, ont donné lieu à l'émission de 4.690.904 nouvelles actions et 235.690 bons de souscription, soit 17,6% du capital social en circulation de la société.

La société estime que sa trésorerie actuelle peut permettre de financer ses dépenses d'exploitation prévues et ses programmes en cours jusqu'au deuxième trimestre 2022. En outre, des mesures de préservation de la trésorerie ont été mises en place. Associées à la poursuite potentielle du recours à l'accord OCABSA, sous réserve de la limite de dilution réglementaire de 20%, la société estime que ces mesures permettraient de financer ses opérations jusqu'au troisième trimestre de 2022. La société étudie actuellement des options de financement ou de partenariat potentielles afin de continuer à prolonger son horizon de trésorerie au-delà de ses principales étapes de développement en 2022.

La publication, le 25 octobre 2021, de la non-atteinte du critère principal de l'essai de phase 3 TRYbeCA1 dans le cancer du pancréas, est considérée comme un événement déclencheur d'une analyse de dépréciation des actifs, qui conduira la société à tester ses actifs corporels et incorporels pour dépréciation. La Société n'est donc pas en mesure d'annoncer des résultats financiers complets pour le troisième trimestre de 2021 tant que les incertitudes actuelles sur les hypothèses opérationnelles ne sont pas clarifiées. La Société effectuera une analyse de dépréciation en fonction de sa nouvelle situation, qui pourrait potentiellement conduire à une dépréciation de certains de ses actifs.

Actualités et principales réalisations attendues au cours des 12 prochains mois :

- Dépôt potentiel d'une demande de BLA pour eryaspase dans la LAL avec hypersensibilité à l'asparaginase pégylée (vers la fin de l'année 2021)

- Résultats de l'étude IST (rESPECT) de Phase 1 (eryaspase en combinaison avec mFOLFIRINOX) en

première ligne dans le cancer du pancréas (1er semestre 2022)

- Présentation de l'ensemble des données de l'étude TRYbeCA-1 à un congrès médical (1er semestre 2022)

- Résultats de l'essai randomisé de Phase 2 TRYbeCA-2 avec eryaspase dans le CSTN (1er semestre 2022).

Calendrier financier

Point sur l'activité et principaux éléments financiers du 4e trimestre 2021, le 11 mars 2022 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et retransmission sur internet le 14 mars 2022 (14h30, heure de Paris / 8h30, heure de New York).

ERYTECH prévoit de participer aux conférences investisseurs suivantes :

- Jefferies 2021 Global Healthcare Conference, du 16 au 19 novembre à Londres

- LifeSci Partners 11th Annual Corporate Access Event, du 5 au 7 janvier 2022

- H.C. Wainwright, BioConnect Conference, du 10 au 13 janvier 2022

- JPMorgan HealthCare Conference, du 10 au 13 janvier 2022 à San Francisco.