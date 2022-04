Erytech flambe, GenSight s'effondre

(Boursier.com) — La vie des 'biotechs' n'est pas de tout repos. Aux deux extrêmes du palmarès de la place parisienne ce matin, on retrouve ainsi Erytech, qui bondit de près de 50% à 2,26 euros dans un volume représentant 3,5% du capital, et GenSight, qui cède 41% sous les 2 euros.

Pour commencer par la "mauvaise nouvelle", GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce un délai dans la production des lots de validation (PPQ) de Lumevoq, thérapie génique de la société pour le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). Ce délai est nécessaire à la mise en oeuvre d'ajustements opérationnels qui préviendront la répétition de problèmes rencontrés lors de la dernière campagne PPQ. La société vise un redémarrage de la campagne au quatrième trimestre 2022.

La dernière campagne, lancée après la résolution d'un problème d'équipement qui avait fait échouer la campagne de 2021, a généré un produit (drug substance) dont le titre viral était inférieur au seuil d'acceptation. Les investigations menées par des experts externes ont permis d'attribuer ce résultat à des difficultés opérationnelles dans des étapes spécifiques du processus 'downstream'. Afin d'éviter que ces problèmes ne se reproduisent, la société travaille en étroite collaboration avec son partenaire de production à la mise en oeuvre de corrections ciblées autour du renforcement du contrôle des procédures, ainsi qu'à la mise en place d'une supervision plus rigoureuse à l'intérieur des suites de fabrication. En outre, la société a décidé de produire plusieurs lots pilotes de taille réduite afin de confirmer la robustesse des mesures correctives.

De son côté, Erytech annonce la publication des résultats positifs de l'essai de phase 2 évaluant eryaspase dans la LAL hypersensible au British Journal of Haematology. L'étude confirme eryaspase (GRASPA) comme option thérapeutique intéressante pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) ayant développé une hypersensibilité à l'asparaginase pegylée, se félicite le groupe. L'investigateur principal, le Dr. Birgitte Klug Albertsen, professeure associée à l'hôpital universitaire d'Aarhus, au Danemark, déclare : "Je souhaite remercier les éditeurs du British Journal of Haematology d'avoir sélectionné notre étude pour être publiée. Grâce à cet essai, nous démontrons qu'eryaspase, administrée selon un plan de traitement simple toutes les deux semaines, permet d'obtenir un niveau d'activité enzymatique soutenu de l'asparaginase, supérieur au seuil recommandé pour les autres traitements à l'asparaginase, et peu de réactions d'hypersensibilité, tout en restant généralement bien tolérée en combinaison avec la chimiothérapie. Nous concluons qu'eryaspase est une alternative de traitement intéressante pour les patients atteints de LAL, ayant développé une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée".

"Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec l'équipe NOPHO pour mener cette étude dans la LAL et nous espérons que les résultats de l'étude permettront d'offrir un traitement alternatif aux patients atteints de LAL présentant une hypersensibilité à la PEG-asparaginase", ajoute le Dr Iman El-Hariry, Directrice Médicale d'Erytech. "Nous entretenons un dialogue continu avec la FDA des États-Unis concernant une éventuelle approbation réglementaire dans cette indication sur la base de l'étude parrainée par NOPHO".