Erytech : événement à suivre dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas

Erytech : événement à suivre dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas









(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce l'organisation d'un événement avec un leader d'opinion autour du besoin médical dans le cancer du pancréas et du rôle potentiel d'eryaspase dans cette indication.

TRYbeCA-1, l'essai clinique pivot de phase 3 évaluant le produit candidat phare d'ERYTECH, eryaspase, dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas métastatique, a recruté plus de 450 sur un total prévu d'environ 500 patients.

L'analyse intermédiaire d'efficacité, qui doit être menée par le Comité Indépendant de Surveillance des Données (IDMC), lorsque les deux tiers des événements se seront produits, devrait actuellement avoir lieu vers la fin de l'année 2020. Étant donné que l'analyse intermédiaire ne comprendra pas de test de futilité, deux résultats seront possibles : soit, 1) l'étude se poursuivra en vue d'une analyse finale, prévue au second semestre 2021, soit, 2) elle sera interrompue pour cause de supériorité, dans le cas où le principal critère de survie est atteint en ayant démontré une amélioration significative de la survie globale (OS). En avril 2020, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé à eryaspase la désignation Fast Track comme traitement potentiel en seconde ligne des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique.

Le 29 septembre 2020 à 16h00 (heure de Paris), ERYTECH organisera une conférence téléphonique, en anglais, incluant une présentation du leader d'opinion Manuel Hidalgo, MD, Ph.D. (Weill Cornell Medicine/New York Presbyterian Hospital), qui présentera le paysage actuel des traitements et des besoins médicaux non satisfaits dans le traitement des patients atteints de cancer du pancréas, ainsi qu'un point d'étape par la Direction d'Erytech concernant eryaspase et l'étude clinique TRYbeCA-1. Le Dr Hidalgo et la Direction seront disponibles pour répondre aux questions à l'issue de l'appel.

L'inscription à l'événement est disponible ci-après : https://lifescipartners.zoom.us/webinar/register/2815964896473/WN_9NL0s4RxTBavKypVlPRZ-A