Erytech et Pherecydes annoncent un projet de rapprochement stratégique en vue de créer un leader mondial de la phagothérapie

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, et Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annoncent leur projet de rapprochement stratégique visant à créer un acteur mondial de la phagothérapie et à accélérer le développement d'un portefeuille de candidats médicaments, ciblant les bactéries pathogènes et d'autres indications potentielles présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits.

L'opération proposée vise à capitaliser sur les ressources financières et les équipes d'ERYTECH pour à la fois accélérer et étendre les programmes de développement en phagothérapie existants de PHERECYDES, lancer de nouveaux candidats phages et élargir potentiellement le champ d'application à de nouvelles modalités thérapeutiques en s'appuyant sur les plateformes technologiques avancées et les compétences des deux sociétés. Plus précisément, le but de la nouvelle entité en 2023 et 2024 serait de se concentrer sur les objectifs suivants :

Élargissement de l'étude de phase II PhagoDAIR en cours chez des patients souffrant d'infections de prothèses articulaires du genou ou de la hanche dues au Staphylococcus aureus (S. aureus), par l'ouverture de nouveaux centres cliniques en Europe, avec des résultats attendus pour le 1er trimestre 2024 ;

Élargissement du portefeuille clinique de PHERECYDES en phagothérapie avec deux études de phase II supplémentaires financées par la Société, l'une chez des patients atteints d'endocardites dues au S. aureus, qui devrait débuter mi-2023, et la seconde chez des patients atteints d'infections urinaires complexes dues au Escherichia coli (E. coli), qui devrait débuter au 1er trimestre 2024. La Société prévoit d'ouvrir des centres cliniques aux États-Unis pour ces deux études ;

Élaboration d'une stratégie de recherche et de développement s'appuyant sur les plateformes et l'expertise d'ERYTECH, notamment les solutions d'administration de médicaments par des globules rouges (ERYCAPS) ou des vésicules dérivées de globules rouges (ERYCEV), l'expertise en matière de formulation et en oncologie pour soutenir les approches thérapeutiques à base de phages et d'endolysines dans des domaines anti-infectieux tels que l'antibiorésistance et au-delà, tels que l'alimentation, la cosmétique et la santé animale, ou le développement de nouveaux supports.

Extension du portefeuille de PHERECYDES à deux nouveaux phages complémentaires aux trois déjà existants (S. aureus, P. aeruginosa, E. Coli), essentiels pour développer un portefeuille de cibles complet dans la lutte contre les infections bactériennes résistantes ; et

Capitaliser sur l'implantation d'ERYTECH aux États-Unis afin de faciliter l'accès aux investisseurs et aux acteurs cliniques et réglementaires nord-américains dans la perspective de futurs développements cliniques.