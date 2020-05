Erytech : au 31 mars, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 58,6 ME

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, fait aujourd'hui le point sur ses avancées cliniques et financières.

Au 31 mars 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 58,6 millions d'euros (environ 64,6 millions de dollars), contre 73,2 millions d'euros au 31 décembre 2019. La diminution de 14,6 millions d'euros de la position de trésorerie au premier trimestre 2020 est le résultat d'une consommation nette de trésorerie de 15,3 millions d'euros et se compose principalement d'une consommation nette de trésorerie de 16,7 millions d'euros liée aux activités d'exploitation, de 1,1 million d'euros à celles d'investissement et d'une génération de trésorerie de 2,4 millions d'euros liées aux activités de financement, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro au cours de la période a entraîné un effet de change favorable de 0,7 million d'euros.

La diminution de la position de trésorerie de 14,6 millions d'euros au cours du premier trimestre 2020 était conforme au plan d'exploitation de la société. Tout en surveillant de près l'impact budgétaire lié à la pandémie COVID-19 sur ses opérations, la société confirme ses prévisions antérieures concernant une position de trésorerie suffisante pour financer ses activités jusqu'au premier trimestre 2021.

Compte tenu des difficultés liées à la situation du COVID-19 pour la collecte et l'audit d'informations financières complètes, la présentation des principaux postes du compte de résultat pour le premier trimestre 2020 sera fournie ultérieurement.

"Au cours des dernières semaines, nous nous sommes concentrés sur la continuité de nos opérations cliniques, tout en assurant la santé de nos employés et des professionnels médicaux impliqués dans nos programmes cliniques, ainsi qu'en préservant l'intégrité des données de nos études", a déclaré Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH. "Les patients continuent d'avoir accès au traitement et à un suivi approprié, et nous continuons à recruter de nouveaux patients dans nos études, bien que le rythme soit plus lent qu'avant la pandémie liée au COVID-19. Avec plus de 75% des patients recrutés dans l'étude de Phase 3 TRYbeCA-1, et sur la base du taux d'événements observés jusqu'à présent, nous prévoyons de communiquer les résultats de l'analyse intermédiaire d'efficacité vers la fin de l'année 2020 et ceux de l'analyse finale au second semestre 2021. La désignation Fast Track de la FDA pour eryapase, souligne le grand besoin médical non satisfait auquel nous voulons répondre avec eryaspase".