Erytech : Au 30 juin, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 53,3 millions d'euros

(Boursier.com) — Erytech annonce que la perte nette pour le premier semestre 2022 s'élève à 1 million d'euros, soit une amélioration de 27 millions d'euros par rapport à l'année précédente, avec principalement le gain net de 24,4 millions d'euros liés à la vente de l'usine de Princeton, et des dépenses d'exploitation de 25,2 millions d'euros en baisse de 6 millions d'euros (-19%) par rapport à l'année précédente. La diminution de 6 millions d'euros de la perte d'exploitation est due à la diminution de 5,9 millions d'euros des dépenses de développement préclinique et clinique, et à la diminution de 0,1 million d'euros des frais généraux et administratifs.

Les dépenses d'exploitation totales de 25,2 millions d'euros comprennent une provision de dépréciation de 2,5 millions d'euros du site de production de Lyon, liée à la fin des activités d'eryaspase, et une provision de restructuration de 1,9 million d'euros, liée au redimensionnement des activités et du personnel en France.

L'impôt sur les sociétés comprend en 2022 une provision de 3,7 millions d'euros (4,1 millions de dollars), traduisant la meilleure estimation à ce jour des impacts fiscaux de la plus value de la vente de l'usine de Princeton.

Au 30 juin 2022, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'ERYTECH s'élevaient à 53,3 millions d'euros (environ 55,8 millions de dollars), contre 33,7 millions d'euros au 31 décembre 2021. L'augmentation de 19,6 millions d'euros de la position de trésorerie au cours des six premiers mois de 2022 est le résultat d'une génération nette de trésorerie de 37,6 millions d'euros, liés à la vente de l'usine de Princeton, d'une utilisation nette de trésorerie de 20,4 millions d'euros liés aux activités d'exploitation et d'investissement (à l'exclusion de la vente de l'usine de Princeton), de 2 millions d'euros liés aux activités de financement, incluant 3 millions d'euros de préfinancement du Crédit d'Impôt Recherche attendu au titre de 2021, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro au cours de la période a entraîné un effet de change favorable de 0,4 million d'euros.

La société n'a tiré aucune tranche du financement convertible (OCABSA) depuis 2021 et toutes les obligations ont été intégralement converties en actions. Le programme de financement OCABSA est arrivé à échéance en juin 2022.

Au début de cette année, la société a lancé un important programme de restructuration et de réduction des coûts, qui s'est encore intensifié avec l'arrêt du processus de demande de BLA. Compte tenu de cette réduction progressive des dépenses d'exploitation, la Société estime que sa trésorerie actuelle peut permettre de financer ses dépenses d'exploitation prévues et ses programmes en cours jusqu'à mi 2024.

Actualités et principales réalisations attendues au cours des 6 prochains mois :

-Résultats de l'étude rESPECT, Phase 1 de première ligne dans le cancer du pancréas évaluant eryaspase en combinaison avec mFOLFIRINOX (2nd semestre 2022)

-Avancement des discussions de partenariat (4ème trimestre 2022).