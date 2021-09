Erytech : au 30 juin, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 46,3 ME

(Boursier.com) — La perte nette pour le premier semestre 2021 s'élève à 28,0 millions d'euros, en baisse de 7 millions d'euros (-20%) par rapport à l'année précédente, avec une diminution de 6,4 ME (-18%) de la perte d'exploitation et une augmentation de 0,6 million d'euros des produits financiers. La diminution de 6,4 millions d'euros de la perte d'exploitation est due à la diminution de 5,6 millions d'euros des dépenses de développement préclinique et clinique, principalement liée à la fin du recrutement de patients pour l'étude clinique de Phase 3 de la Société dans le cancer du pancréas, à la diminution de 0,3 million d'euros des frais généraux et administratifs, et à l'augmentation de 0,4 million d'euros des autres revenus, principalement liés aux crédits d'impôt pour la recherche et le développement. L'augmentation de 0,6 million d'euros du résultat financier est principalement liée aux gains de change sur le dollar américain.

Au 30 juin 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'ERYTECH s'élevaient à 46,3 millions d'euros (environ 54,9 millions de dollars), contre 44 ,4 millions d'euros au 31 décembre 2020 et 37,4 millions d'euros au 31 mars 2021. L'augmentation de 1,9 million d'euros de la position de trésorerie au cours des 6 premiers mois de 2021 est le résultat d'une génération nette de trésorerie de 1,2 million d'euros, composée principalement d'une utilisation nette de trésorerie de 32,6 millions d'euros liés aux activités d'exploitation, de 0,3 million d'euros pour les activités d'investissement et de 34,1 millions d'euros liés aux activités de financement, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro au cours de la période a entraîné un effet de change favorable de 0,7 million d'euros.

Les activités de financement du premier semestre 2021 se sont traduites par un placement de 8 millions de dollars aux Etats Unis dans le cadre du programme de financement "at-the-market" de la société pour un produit net de 6,4 millions d'euros, par un placement Registered Direct de 30 millions de dollars pour un produit net de 22,9 millions d'euros, et par un appel de deux tranches dans le cadre de l'accord de financement d'obligations convertibles (OCABSA) signé avec Alpha Blue Ocean, pour un produit net de 5,7 millions d'euros.

À ce jour, 9 tranches OCABSA ont été appelées depuis le lancement du programme en juin 2020, dont 2 tranches appelées après le 30 juin 2021, et toutes les obligations ont été intégralement converties en actions. Au cours des 12 dernier mois, les obligations OCABSA converties, ainsi que les actions émises dans le cadre du programme ATM, ont donné lieu à l'émission de 4.777.302 nouvelles actions et 235 690 bons de souscription, soit 18% du capital social en circulation de la société.

La société estime que sa trésorerie actuelle peut permettre de financer ses dépenses d'exploitation prévues et ses programmes en cours jusqu'au deuxième trimestre 2022. En outre, la société estime qu'elle serait en mesure de financer ses opérations jusqu'au troisième trimestre de 2022 si elle continue d'utiliser l'accord OCABSA, dans l'hypothèse des cours actuels et sous réserve de la limite de dilution réglementaire de 20%.

Actualités et principales réalisations attendues au cours des 12 prochains mois :

-Premiers résultats de l'essai de Phase 3 TRYbeCA-1 sur eryaspase dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas (4e trimestre 2021)

-Dépôt potentiel d'une demande de BLA pour eryaspase pour l'hypersensibilité à l'asparaginase pégylée

(4e trimestre 2021).

-Détermination de la dose maximale tolérée dans rESPECT, étude de Phase 1 IST de première ligne dans le cancer du pancréas (4e trimestre semestre 2021)

-Potentiel dépôt d'une demande de BLA pour eryaspase dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas (1er semestre 2022)

-Données initiales (intermédiaires) de l'essai randomisé de Phase 2 TRYbeCA-2 avec eryaspase dans le CSTN (1er semestre 2022).