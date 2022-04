Erytech : Armistice Capital sous les 5%

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 13 avril 2022 par l'AMF, la société new-yorkaise Armistice Capital, LLC, agissant pour le compte du fonds Armistice Capital Master Fund Ltd. dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 avril 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Erytech, et détenir, pour le compte dudit fonds, 746 531 actions Erytech Pharma représentant autant de droits de vote, soit 2,41% du capital et 2,30% des droits de vote. Le franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions sur le marché. Au titre de l'article 223-14 III et IV du règlement général, le déclarant a précisé détenir 2 308 824 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) exerçables jusqu'au 20 décembre 2023, donnant droit à autant d'actions Erytech au prix de 2,83 euros par action.