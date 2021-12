Erytech : Armistice Capital à près de 10% des parts

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 décembre 2021 par l'AMF, la société Armistice Capital, LLC (New York), agissant pour le compte du fonds Armistice Capital Master Fund Ltd. dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 17 décembre 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Erytech et détenir, pour le compte dudit fonds, 3 078 432 actions Erytech, soit 9,92% du capital et 9,47% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société Erytech.