Erytech annonce sa participation à des conférences investisseurs virtuelles en mars









Crédit photo © Erytech

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui que son Directeur Général, Gil Beyen, tiendra une présentation lors des conférences investisseurs suivantes et participera à des rencontres individuelles avec des investisseurs aux côtés de membres de la Direction Générale.

Cowen and Company - 41ème conférence annuelle Health Care - du 1er au 4 mars 2021

Gil Beyen, Directeur Général, participera aux échanges sur le cancer gastro-intestinal et le cancer du pancreas le 2 mars 2021 à 09h50 (ET) / 15h50 (CET) et le management organisera des réunions individuelles avec les investisseurs pendant la conférence.

Le panel de discussions sur le cancer gastro-intestinal et le cancer du pancreas sera diffusé en direct et sera disponible en replay via le site Cowen's Conference Site : https://www.cowen.com/conferences-and-events/

H.C. Wainwright - Global Life Sciences Conference, du 9 au 10 mars 2021

À partir du 9 mars 2021 à 7h00 (ET) / 13h00 (CET), une présentation préenregistrée par le management d'Erytech sera disponible jusqu'à 90 jours après l'événement. Le management organisera des réunions individuelles avec les investisseurs pendant la conférence.

Un lien vers le webcast de HCW sera accessible via le site web d'ERYTECH : https://erytech.com/fr/investisseurs/webcast/