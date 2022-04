Erytech annonce la vente de son site de production américain à la société Catalent

(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges annonce aujourd'hui la vente de son site de production américain à Catalent, une société de développement et de fabrication à façon (CDMO), leader dans le domaine des thérapies innovantes.

Selon les termes du contrat d'achat d'actifs entre ERYTECH et Catalent ("APA"), Catalent acquiert l'usine de production de thérapies cellulaires d'échelle commerciale d'ERYTECH à Princeton, New Jersey, aux États-Unis pour un montant total de 44,5 millions de dollars. Catalent propose de reprendre le personnel actuel du site d'ERYTECH, environ 40 personnes.

Les parties concluront également un accord d'approvisionnement à long terme, en vertu duquel Catalent fabriquera le produit candidat principal d'ERYTECH, eryaspase (GRASPA), pour un approvisionnement clinique et commercial aux États-Unis. ERYTECH mène actuellement une étude clinique de phase 1 dans le traitement en première ligne du cancer du pancréas aux États-Unis et maintient un dialogue continu avec la Food and Drugs Administration (FDA) concernant la soumission potentielle de demande d'approbation (Biologics License Application - BLA) pour GRASPA dans le traitement de la Leucémie Aigue Lymphoblastique hypersensible, maintenant prévue pour le troisième trimestre de 2022, sous réserve de la résolution des points en suspens et des questions posées par la FDA.

Catalent mettra également à disposition son expertise en matière de fabrication de produits thérapeutiques innovants à un stade de développement avancé et à des fins commerciales, notamment en matière de caractérisation des produits, de production commerciale, d'inspections et d'approbations réglementaires.

Le site d'ERYTECH à Princeton est une unité de fabrication de pointe d'environ 3.000 m(2), conçue pour pouvoir répondre à des besoins et capacités de production de thérapies cellulaires variés. Catalent a pour projet d'agrandir le site de Princeton et de s'appuyer sur le personnel qualifié d'ERYTECH pour fabriquer un portefeuille étendu de produits de thérapies cellulaires. ERYTECH conserve son site de fabrication français à Lyon, ainsi que son savoir-faire et ses compétences en process de production pour poursuivre l'innovation dans la fabrication de thérapies cellulaires.