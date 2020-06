Erytech annonce la présentation de posters lors de la conférence annuelle ASCO 2020

Erytech annonce la présentation de posters lors de la conférence annuelle ASCO 2020









(Boursier.com) — Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui avoir présenté deux posters lors de la conférence virtuelle 2020 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

1. Poster sur l'étude de phase 3 TRYbeCA1 en cours (Abstract noTPS4666).

TRYbeCA-1 est une étude clinique de phase 3 contrôlée et randomisée évaluant eryaspase en traitement de seconde ligne du cancer métastatique du pancréas. L'essai devrait inclure environ 500 patients dans environ 100 sites cliniques en Europe et aux États-Unis. Dans cet essai, les patients éligibles sont randomisés 1-pour1 pour recevoir eryaspase en combinaison avec la chimiothérapie standard (gemcitabine/abraxane ou traitement à base d'irinotecan) ou la chimiothérapie standard seule. Le critère principal de l'étude est la survie globale (OS). Le design de l'étude est conçu pour identifier un Hazard Ratio (HR) de la OS de 0,72 avec une puissance proche de 90%. Une analyse intermédiaire sur l'efficacité devrait avoir lieu lorsque les deux tiers environ des évènements seront survenus. À ce jour, plus de 80% des patients ont été recrutés.

Le professeur Pascal Hammel, MD, PhD, gastro-entérologue oncologue à l'hôpital Beaujon à Paris et coinvestigateur principal de l'étude, a commenté : "Les patients atteints d'un cancer du pancréas avancé ont besoin de nouvelles options de traitement. Le poster de l'étude en cours démontre que nous faisons d'excellents progrès pour finaliser le recrutement de cette importante étude internationale et j'attends avec impatience les résultats de l'analyse intermédiaire de supériorité prévue vers la fin de 2020".

2. L'ADNct est pronostique et potentiellement prédictive de l'efficacité d'eryaspase chez les patients atteints d'adénocarcinome pancréatique avancé (Abstract no4617). Eryaspase est composée de L-asparaginase encapsulée dans les érythrocytes et a démontré une efficacité significative dans une étude randomisée de phase 21. La valeur pronostique et prédictive de l'ADN tumoral circulant (ADNct) a été étudiée dans cette étude.

L'analyse de cette étude prospective randomisée a confirmé que la présence de l'ADNct au départ est un facteur pronostique important, et que le changement précoce de l'ADNct est en corrélation avec le résultat du traitement. L'ADNct pourrait donc être un biomarqueur prédictif potentiel de l'efficacité d'eryaspase.

Le Dr Bachet, de l'Université de la Sorbonne, Université UPMC, IUC, Paris France, déclare : "La faisabilité de cette approche et sa valeur pronostique potentielle fournissent une justification pour la stratification des patients dans les futurs essais cliniques. Nos résultats suggèrent que la présence de l'ADNct pourrait être un biomarqueur prédictif de l'efficacité d'eryaspase qui doit être confirmée par l'étude clinique de phase 3 en cours".