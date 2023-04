Erytech : Akkadian Partners monte sur les 5%

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 14 avril 2023 par l'AMF, complété par un courrier reçu le 17 avril, la société anonyme Akkadian Partners - contrôlée à hauteur de 50% chacun par MM. Mathieu Bigois et Jean-Luc Elhoueiss -, agissant pour le compte du fonds Akkadian Partners Fund dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 13 avril, le seuil de 5% du capital de la société Erytech et détenir, pour le compte dudit fonds, 1.570.000 actions Erytech, soit 5,06% du capital et 4,83% des droits de vote, après une acquisition d'actions sur le marché.