Erold sollicite une procédure de redressement judiciaire

(Boursier.com) — Erold , groupe média numérique indépendant, annonce avoir procédé le 12 octobre 2023 à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Les instances représentatives du personnel en ont été préalablement informées.

L'objectif de cette procédure est d'évaluer toutes solutions permettant dans les meilleures conditions de pérenniser l'activité, maintenir l'emploi et apurer le passif, ainsi que d'engager un processus de recherche d'investisseurs dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation ou d'un plan de cession.

Le Tribunal de commerce se prononcera prochainement sur cette demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Si le Tribunal de commerce fait droit à la demande de la société, l'exploitation de la société se poursuivra pendant la période d'observation. Erold informera le marché de la décision du Tribunal de commerce. Compte tenu de l'incertitude concernant l'issue de la procédure de redressement judiciaire et des démarches entreprises par la société, la suspension de la cotation des actions est maintenue.

Résultats semestriels 2023

Le premier semestre a été marqué par un recul significatif de l'activité. La baisse des audiences des sites internet du Groupe, directement liée à la sous-performance des newsletters l'une des principales sources de trafic ainsi que celle générée par les moteurs de recherche, impacte mécaniquement les revenus publicitaires ("direct" et "programmatique"). Ceux-ci ressortent à 1,1 ME contre 2,6 ME sur le premier semestre 2022.

En ajoutant les revenus complémentaires "échanges et autres produits" faiblement rémunérateurs (0,6 ME sur le semestre contre 0,7 ME au S1 2022), le chiffre d'affaires semestriel ressort à 1,7 ME en baisse de 48%.

Les mesures d'abaissement des coûts prises rapidement ont permis de limiter l'impact de ce manque d'activité sur la rentabilité opérationnelle. Les charges de personnel sont ainsi passées de 1,6 ME à 1 ME en 2022 sur la même période. L'EBE ressort ainsi à -0,2 ME proche de l'équilibre. Après dotations aux amortissements de 0,8 MEUR, en légère diminution par rapport au 1er semestre 2022, le résultat d'exploitation est de -1 ME. Le résultat financier reste peu significatif à -0,1 ME compensé par un résultat exceptionnel positif de 0,1 ME. En conséquence, le résultat net affiche une perte de -1 ME sur le semestre.

Situation financière

Au 30 juin 2023, la dette financière nette s'élève à 1,9 ME incluant le montant des OCA (Obligations Convertibles en Action) non encore converties pour 0,6 ME. La trésorerie disponible ressortait au 30 juin 2023 à 0,1 ME. Elle était toujours à ce niveau au 30 septembre 2023, un niveau insuffisant compte tenu d'une activité qui n'a pas rebondi dans les derniers mois. Cette situation a conduit la société à se placer sous la Protection du Tribunal de commerce comme indiqué en début du communiqué.