Erold : retour de Thierry Casseville à la direction opérationnelle

(Boursier.com) — Erold annonce que le Conseil d'Administration, présidé par Hervé Dumesny a, lors de sa réunion du 24 octobre, nommé à l'unanimité Thierry Casseville, co-fondateur et actionnaire de la société Erold, en tant que Directeur Général à compter du 24 octobre 2022, pour une durée de 1 an.

Thierry Casseville s'appuiera également sur l'expertise marketing et commerciale de Patrice Angot, co-fondateur, actionnaire de la société Erold et administrateur mandaté par le Conseil d'Administration. Les missions de Thierry Casseville et de Patrice Angot, qui avait quitté ses fonctions opérationnelles en 2016, seront effectuées à titre gracieux.

Thierry Casseville fait ainsi son retour à la direction opérationnelle du Groupe. Il apportera sa forte expertise des marchés sur lesquels le Groupe évolue et aura la charge de mener le redressement opérationnel du Groupe, désormais recentré sur ses métiers historiques, et de développer les synergies en liaison avec le Groupe GMC.

Thierry Casseville a, au préalable, démissionné de ses fonctions de censeur au sein du Conseil d'Administration et prend la suite de Mme Stéphanie Tricot, qui avait assuré de manière transitoire les fonctions de Direction Générale à la suite de l'évolution de la gouvernance annoncée en juillet dernier.

Stéphanie Tricot, Directrice Administratrice et Financière depuis 12 ans, est nommée Directrice Générale Adjointe, en charge de l'administration et des finances du Groupe.