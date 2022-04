Erold : le chiffre d'affaires se tasse au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Erold (ex-Planet Media), au 1er trimestre 2022, s'inscrit en baisse de -8% à 1,8 million d'euros (2 ME sur la période comparable en 2021).

Cependant, selon Médiametrie NetRatings, le groupe Erold enregistre une très forte progression du nombre de visiteurs uniques sur les deux premiers mois de l'année avec respectivement +19% et +20% vs janvier et février 2021. Cela représente une différence de plus de 1 million de visiteurs uniques chaque mois, qui se traduit également par une augmentation des visites avec +40% et des pages vues à +52%.

Maintien d'une perspective favorable

Renforcé dans sa position de leader auprès de la communauté des seniors, Erold devrait continuer à bénéficier d'une dynamique générale favorable. Le groupe bénéficie de perspectives solides sur son activité coeur de business du Media programmatique et continue de s'adapter aux conditions de marché volatiles du Media direct.

Par ailleurs, Erold poursuit le déploiement stratégique de sa nouvelle plateforme de services dédiées aux seniors connectés, avec notamment de nouveaux accords sur l'assurance santé.

Dans ce contexte, Erold anticipe la poursuite de sa trajectoire de croissance rentable.

Erold organisera une nouvelle visioconférence ouverte à tous le 12 mai à 18h. Les investisseurs et actionnaires sont invités à se préinscrire sur le site internet de la société.