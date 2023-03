Erold lance une émission obligataire

(Boursier.com) — Erold lance une émission d'obligations, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), d'un nombre maximum de 4.109.358 obligations convertibles en actions (OCA) d'une valeur nominale de 0,16 euro chacune, soit l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 657 kE.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible ; 3 DPS permettront de souscrire à 2 OCA. Les actionnaires d'Erold recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 6.164.038 DPS émis). Le prix de souscription unitaire des OCA est égal à leur valeur nominale, soit 0,16 euro.

La négociation des DPS sera ouverte du 31 mars inclus au 10 avril inclus. La souscription des OCA sera ouverte du 4 au 12 avril inclus.

La durée de l'emprunt est de 7 ans à compter de la date d'émission des OCA. Chaque OCA donnera lieu, sur exercice du droit de conversion, à une action nouvelle de la société

Renforcement des fonds propres

Cette opération intervient dans un contexte de renforcement des fonds propres de la société, afin de se prémunir d'un aléa sur la continuité de son activité.

Au 31 décembre 2022, la société ne dispose pas d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses échéances sur 12 mois. Au 31 décembre 2022, l'ensemble des dettes comptabilisées (comptes non arrêtés par le conseil d'administration) s'élève à 1,6 ME dont 0,6 ME exigibles à moins d'1 an.

Opération garantie par Holding Evelyne Prouvost

L'émission des OCA dans son intégralité, associée à un apport en compte-courant complémentaire de Holding Evelyne Prouvost (contrôlée par Groupe Marie Claire) d'environ 0,5 ME, permettra à la société de faire face à ses besoins. La trésorerie issue de l'émission devrait permettre de faire face aux échéances, dans la phase actuelle de recentrage stratégique sur les métiers historiques d'éditeur de médias numérique, avec l'arrêt des activités servicielles dilutives et la relance des activités historiques, notamment des "newsletters" éditoriales qui permettent de générer un trafic de plus grande qualité.

L'opération permet aux actionnaires actuels d'accompagner le développement de l'entreprise, et de bénéficier, grâce à la faculté de conversion, d'une option leur permettant de renforcer leur participation au capital.

La Holding Evelyne Pourvost détenant 21,5% du capital de la société a manifesté l'intention de souscrire, par compensation de créances, à titre irréductible et réductible à hauteur de 100% de l'émission envisagée. En cas de souscription en intégralité de l'émission par Holding Evelyne Prouvost et de conversion de l'ensemble des obligations en actions Erold, ce dernier détiendrait environ, post-conversion, 51,19% du capital et 42,90% des droits de vote. Il est toutefois précisé qu'Holding Evelyne Prouvost, s'il devait être le seul souscripteur à l'émission, ne convertirait pas l'intégralité de ses obligations de manière à ne pas atteindre 50% des actions Erold.

La société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.