Erold : la chute d'activité impactera les résultats 2022

(Boursier.com) — Le groupe Erold a stabilisé son activité au 4e trimestre 2022 ainsi que l'audience de ses sites au même niveau qu'au 3e trimestre 2022 mettant fin à la baisse continue enregistrée depuis le début de l'exercice. Cette évolution devrait permettre de constituer un nouveau socle d'activité solide sur lequel le groupe compte désormais s'appuyer pour mener ses actions de redynamisation.

L'activité reste, néanmoins, toujours nettement inférieure à celle enregistrée en 2021 sur la même période. Erold réalise au 4e trimestre, un chiffre d'affaires de 1,2 millions d'euros, en recul de -50% par rapport au 4e trimestre 2021, dont 0,8 ME pour le pôle "Media" (-60%), avec une tendance similaire sur le "Media programmatique et le "Média Direct". Cette évolution est notamment liée la baisse sensible sur un an de l'audience des sites d'Erold, en termes de visites (13,3 millions par mois vs 29 millions par mois au T4 2021) mais aussi de pages vues (-71% vs T4 2021).

Sur l'année, le chiffre d'affaires total d'Erold ressort donc à 5,4 ME, en recul de -34% vs 2021, dont 4 ME pour le pôle Media en baisse de -42%.

Les résultats 2022 seront mécaniquement impactés par le manque d'activité, mais l'EBE devrait rester légèrement positif.

Le résultat net devrait ressortir en perte.

La situation de trésorerie reste tendue et le Groupe continue d'étudier actuellement les meilleures options afin de renforcer sa situation financière et faire face à ses échéances.

Perspectives

Le Groupe confirme son recentrage stratégique sur les métiers historiques d'éditeur de médias numérique, avec l'arrêt des activités servicielles et la relance des activités historiques, notamment des "newsletters" éditoriales qui permettent de générer un trafic de plus grande qualité. Les effectifs ont été adaptés en conséquence, réduits au global de -18% par rapport au 1er janvier 2022 mais renforcés sur l'animation et la gestion des bases de données.

Les synergies avec le Groupe GMC continuent de se développer notamment autour du site leader Medisite.fr. Erold vise ainsi à renouer progressivement avec une croissance séquentielle et à retrouver rapidement son seuil de rentabilité.