Erold : Excédent brut d'exploitation positif de 0,3 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel d'Erold ressort à 5,4 ME en recul de 34%. Le pôle Média a contribué pour 4 ME (-42%) réparti pour 1,5 ME (-50%) pour le Media Direct et 2,5 ME (-35%) pour le Media Programmatique. Le chiffre d'affaires "Echanges et autres produits" est quant à lui en légère croissance à 1,4 ME (+0,1 ME)

Les actions entreprises dès le second semestre pour réduire, dans la mesure du possible, les coûts, notamment au niveau des charges de personnel et des dépenses externes ont permis au Groupe de conserver un EBE légèrement positif de 0,3 ME malgré le manque de revenus. Après dotations aux amortissements de 1,8 ME, stables par rapport à 2021, le résultat d'exploitation est négatif à -1,5 ME.

Le résultat financier s'établit à -3 ME en raison de provisions prudentielles passées sur la valeur d'actifs financiers et le résultat exceptionnel à -2 ME sous l'effet de dépréciations de fonds de commerce immobilisés. Ces éléments comptables non récurrents, sans impact sur la trésorerie disponible, amène le résultat net à -6,5 ME.

Au 31 décembre 2022, la dette financière nette combinée du Groupe ressortait à 1,4 ME (vs 0,7 ME un an auparavant). La trésorerie disponible qui ressortait à 0,16 ME au 31 décembre 2022 a été renforcée en avril à hauteur de 0,66 ME par le produit net lié au succès de l'émission sursouscrite d'obligations en actions (OCA) et par un apport en compte-courant

Le groupe dispose ainsi d'une visibilité supérieure à 12 mois pour poursuivre ses opérations et son redressement.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Le premier trimestre de l'exercice de 2023 s'est déroulé dans la continuité du trimestre précédent avec une audience globale stabilisée autour de 13 millions de visites et de 33 millions de pages vues.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires sur la période à 1 ME est proche de celui réalisé au 3ème et 4ème trimestre de l'exercice précédent. Il reste néanmoins en forte baisse de -44% par rapport au 1er trimestre 2022 qui bénéficiait encore d'une audience élevée. Le pôle Media, notamment le Programmatique, est également impacté par l'attentisme des annonceurs sur le marché qui pèse actuellement sur les tarifs

publicitaires. L'effet de base commencera à s'atténuer sur les prochains trimestres.

Erold dispose aujourd'hui d'une visibilité financière adaptée à la relance de ses opérations. La priorité est de faire remonter progressivement l'audience en augmentant la délivrabilité des newsletters chez les fournisseurs internet et en optimisant le référencement des sites.

Le Groupe travaille en parallèle à enrichir ses formats publicitaires et son portefeuille d'annonceurs, en synergie notamment avec les équipes du Groupe Marie Claire (GMC). Le travail collaboratif va encore s'accentuer au cours des prochains mois.

Erold vise ainsi à renouer progressivement avec une croissance séquentielle au cours de l'année 2023 et à retrouver son seuil de rentabilité en poursuivant sa gestion stricte des dépenses.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires semestriel le 27 juillet 2023.