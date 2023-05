Erold : Amalric Poncet va prendre la Direction Générale du Groupe

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Erold, présidé par Hervé Dumesny a, lors de sa réunion du 30 mai, nommé l'un de ses membres, Monsieur Amalric Poncet, à la Direction Générale du Groupe. Il succédera comme convenu courant juin à Patrice Angot, qui avait accepté à titre transitoire de prendre la Direction Générale suite au décès soudain de Thierry Casseville fin 2022.

Amalric Poncet (54 ans) exercera cette fonction en parallèle de son poste de Directeur Général Délégué du Groupe Marie Claire (GMC).

Amalric Poncet dispose d'une expérience de plus de 25 ans dans la digitalisation des éditeurs de presse et de magazine. Il a créé et dirigé pendant 10 ans la société MagicMaman avant de la céder à GMC en 2009. Il est devenu à cette occasion Directeur Digital de GMC avant de rejoindre sa Direction Générale en 2014.

Cette nomination s'inscrit dans la continuité de l'engagement stratégique de GMC auprès d'Erold. Elle confirme la volonté stratégique d'accélérer fortement la collaboration et les synergies entre les équipes. Amalric Poncet travaillera en étroite collaboration avec Stéphanie Tricot, Directrice Générale adjointe.

Première fenêtre de conversion des OCA

Erold indique poursuivre son redressement grâce à un concours financier de 1,2 ME réparti entre :

-l'apport en compte courant de la Holding Evelyne Prouvost de 0,54 ME

-la souscription d'obligations en actions (OCA) pour 0,66 ME réalisée avec succès fin avril 2023

Le Groupe a également obtenu le gel des échéances de remboursement jusqu'en août 2024 par les partenaires bancaires ainsi qu'un aménagement du paiement des loyers des locaux dans lesquels le Groupe est hébergé.

Le conseil d'Administration précise également que la première fenêtre de conversion des OCA en actions, à raison d'1 action nouvelle pour 1 OCA, sera ouverte du 1er au 30 juin. Toute demande de conversion intervenant au-delà du 30 juin sera prise en compte à partir du 1er juin de l'année suivante.