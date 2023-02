Ericsson : va supprimer 8.500 emplois dans le monde

(Boursier.com) — Nouvelles coupes d'effectifs massives dans la tech. Elles ne proviennent cette fois-ci pas des Etats-Unis mais de Suède où Ericsson prévoit de supprimer 8.500 emplois au niveau mondial. La majeure partie des coupes aura lieu au cours du premier semestre de l'année, bien que certaines le soient en 2024, a indiqué à 'Bloomberg' une porte-parole de la société. "La manière dont les réductions d'effectifs seront gérées différera selon les pratiques locales des pays... Dans plusieurs pays, les réductions d'effectifs ont déjà été communiquées cette semaine", avait précédemment rapporté 'Reuters', en citant un mémo du directeur général, Borje Ekholm.

Les suppressions représentent l'équivalent de 8% des effectifs et font partie d'un plan établi en décembre pour réduire les coûts de 9 milliards de couronnes (862 millions de dollars) d'ici la fin de 2023. Ericsson prévoit que la demande pour son principal marché de produits de télécommunications restera stable cette année. "Nous voyons un potentiel pour simplifier et devenir plus efficace dans toute l'entreprise, en particulier en ce qui concerne les coûts structurels", a déclaré la porte-parole d'Ericsson.

Le fabricant suédois de réseaux de télécommunications a annoncé le mois dernier une baisse plus importante que prévu de ses bénéfices au quatrième trimestre après que certains de ses principaux clients 5G aient réduit leurs dépenses dans un environnement économique incertain. Il avait indiqué lundi qu'il allait licencier 1.400 personnes en Suède. C'était sans compter sur le reste du monde.