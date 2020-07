Ericsson : un deuxième trimestre solide

(Boursier.com) — Jusqu'ici, Ericsson a plutôt bien résisté à la crise. Le numéro deux mondial des réseaux mobiles a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre tout en confirmant ses objectifs annuels. Sur les trois mois clos fin juin, le groupe scandinave a enregistré un profit opérationnel ajusté de 4,5 milliards de couronnes pour des revenus en hausse de 1% à 55,6%. La marge brute ajustée s'est améliorée de 1,5 point à 38,2% et le bénéfice net a atteint 2,6 MdsC contre 1,8 MdC un an plus tôt.

"Malgré l'environnement difficile, nous avons obtenu un résultat solide", a déclaré le directeur général Borje Ekholm. "Nous sommes prêts à tenir les promesses de la 5G, sur la base de notre solide portefeuille 5G et d'un bilan solide. Nous restons positifs sur les perspectives à long terme. Certains clients accélèrent leurs investissements tandis que d'autres sont temporairement prudents... Avec la visibilité actuelle, nous maintenons les objectifs du groupe pour 2020 et 2022".

Très présente en Chine, la firme suédoise pourrait bénéficier de la campagne américaine contre Huawei Technologies qui continue de s'intensifier. Cette semaine, le Royaume-Uni a par exemple interdit la 5G à Huawei, transformant le marché en un duopole avec Ericsson d'un côté et Nokia de l'autre.