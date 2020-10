Ericsson : très solide trimestre

(Boursier.com) — Les équipementiers télécoms seront scrutés de près en ce milieu de semaine après la très belle publication d'Ericsson. Profitant de l'interdiction d'opérer de Huawei dans un nombre croissant de pays et de gains de parts de marché, le groupe suédois a vu son bénéfice opérationnel bondir de 38% au troisième trimestre à 9 milliards de couronnes (1,03 Md$), là où le consensus était positionné à 6,44 MdsC. La marge brute ajustée s'est établie à 43,2%, son plus haut niveau depuis 2006, alors que le chiffre d'affaires a progressé de 1% à 57,5 MdsC. Le profit net ressort enfin à 5,6 MdsC contre une perte de 6,9 MdsC un an plus tôt même s'il est vrai que le troisième trimestre 2019 avait été impacté par une énorme provision en lien avec une enquête aux Etats-Unis.

"Le Covid-19 a eu jusqu'à présent un impact limité sur nos activités, mais nous suivons de près tout signe de changement de la situation... Nous restons positifs quant aux perspectives à long terme pour l'industrie et Ericsson. Les résultats obtenus depuis le début de l'année renforcent notre confiance dans la réalisation de l'objectif 2020", affirme Börje Ekholm, PDG du groupe scandinave.