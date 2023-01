Ericsson : transition en cours

(Boursier.com) — Ericsson remonte de 1% ce lundi, alors que les analystes continuent de refaire leurs comptes après les annonces du groupe suédois. Le fabricant d'équipements de télécommunications a fait état vendredi d'un bénéfice inférieur aux attentes du marché au quatrième trimestre, les ventes d'équipements 5G ayant eu tendance à ralentir sur des marchés à forte marge comme les États-Unis.

Le bénéfice d'exploitation ajusté, hors charges de restructuration, est revenu à 9,3 milliards de couronnes suédoises (832,29 ME), contre 12,8 milliards de couronnes un an plus tôt. Les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice de 11,20 milliards.

L'Inde en soutien

Alors que ses clients américains, tels que Verizon, réduisent leurs dépenses, Ericsson table sur de nouveaux marchés, à l'image de l'Inde et de la 5G, pour compenser une partie de la baisse de la demande récente...

Le groupe a également annoncé au passage son intention de réduire ses coûts de 9 milliards de couronnes d'ici à la fin de l'année 2023. Cela impliquera une diminution du nombre de consultants, des biens immobiliers et des effectifs, a déclaré le directeur financier Carl Mellander dans une interview. "C'est différent d'une géographie à l'autre, certains commencent maintenant, et nous allons procéder unité par unité, en tenant compte des lois du travail des différents pays", a-t-il expliqué.

Du mieux au S2

Ericsson s'attend à ce que la baisse de la marge de son activité 'Réseaux' persiste au premier semestre 2023. Les gains liés aux réductions de coûts devraient apparaître au cours du deuxième trimestre. La marge brute du groupe pour le dernier trimestre de 2022 est ainsi revenue à 41,4%, contre 43,2% un an auparavant...

Les ventes nettes du groupe ont toutefois grimpé de 21% à 86 milliards de couronnes au T4, dépassant les estimations du marché situées à 84 milliards...

Le règlement d'un accord sur les brevets avec Apple le mois dernier a généré des revenus de 6 milliards de couronnes.

Ericsson s'attend également à une "croissance significative" des revenus tirés des brevets au cours des 18 à 24 prochains mois.