Ericsson : résultats en repli mais meilleurs que prévu

(Boursier.com) — Ericsson dévoile des comptes trimestriels en repli mais supérieurs aux attentes du marché. L'équipementier télécoms suédois a enregistré sur le trimestre clos fin décembre un profit opérationnel, hors charges de restructuration, de 7,37 milliards de couronnes suédoises (650 millions d'euros), contre 8,08 milliards de couronnes un an plus tôt, et un consensus voisin de 7 MdsC. Le chiffre d'affaires net a diminué de 16% à 71,9 milliards de couronnes, contre 76,7 MdsC de consensus. Toutefois, la marge d'exploitation hors charges de restructuration s'est améliorée de 9,4% à 10,3%.

Les fournisseurs de télécommunications s'attendent à une année 2024 difficile, les ventes d'équipements 5G ralentissant sur le marché clé de l'Amérique du Nord, tandis que l'Inde, un marché croissant, pourrait également connaître un ralentissement. "À l'horizon 2024, nous nous attendons à ce que le marché en dehors de la Chine continue de décliner, avec des incertitudes similaires à celles connues en 2023", a indiqué le DG, Börje Ekholm. Ericsson a précisé que les niveaux d'investissement actuels de nombreux opérateurs sont " insoutenables " et que le moment de la reprise du marché dépend de ses clients.

Dans ce contexte, la firme scandinave n'exclut pas de nouvelles réductions de coûts. "Nous examinerons attentivement tous les coûts et continuerons à nous dimensionner en fonction de l'évolution du marché et de la demande", a déclaré à 'Reuters' Carl Mellander, directeur financier, ajoutant que l'entreprise n'a pas encore identifié un nombre spécifique d'employés ou de milliards de dollars à retirer.