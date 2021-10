Ericsson : les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement pèsent

(Boursier.com) — Ericsson perd du terrain en bourse de Stockholm (-2,2%) alors que l'équipementier télécoms n'est pas épargné par les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. "À la fin du troisième trimestre, nous avons subi un certain impact sur les ventes en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, et ces problèmes continueront à poser un risque", a déclaré Börje Ekholm, directeur général d'Ericsson. "Le groupe n'a pas été en mesure de livrer certains matériels à ses clients en raison d'une pénurie de puces chez les fournisseurs, associée à des problèmes de logistique, ce qui a entraîné une baisse des revenus", a précisé Carl Mellander, directeur financier.

En outre, si Ericsson et son grand rival finlandais Nokia ont bénéficié de l'exclusion de Huawei de plusieurs pays occidentaux pour le développement de leur réseau 5G, ce facteur pèse sur les ventes du géant suédois en Chine. "En raison de la réduction de notre part de marché en Chine continentale, nous prévoyons de revoir nos ventes et nos livraisons dans le pays à partir du quatrième trimestre", a souligné le patron de la firme scandinave. La part des revenus réalisés par Ericsson en Chine est tombée à environ 3% de l'ensemble du chiffre d'affaires, contre 10% à 11% auparavant.

Au global, Ericsson a dégagé au troisième trimestre un profit opérationnel de 8,8 milliards de couronnes suédoises (877 ME) contre 8,6 MdsC un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires total en repli de 2% à 56,3 MdsC (5,6 MdsE). Le consensus tablait respectivement sur 7,85 MdsC et 58,14 MdsC.

Malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement, l'investisseur activiste Cevian Capital a exigé un retour aux actionnaires et a déclaré que la valorisation de la société était si faible qu'elle s'apparentait davantage à une entreprise sidérurgique qu'à une entreprise technologique. La forte rentabilité de l'entreprise, en particulier dans sa division réseaux, contraste avec "l'objectif de marge ridiculement faible de l'entreprise, à savoir 16-18 %", a déclaré à 'Bloomberg' Christer Gardell, associé directeur et cofondateur de Cevian Capital. "Compte tenu du flux de trésorerie de la société, "il y a également une marge de manoeuvre claire pour retourner de l'argent aux actionnaires, en plus du dividende ordinaire".