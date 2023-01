Ericsson : la 5G en pointe en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Ericsson annonce sa participation au plus grand salon technologique d'Arabie Saoudite, 'LEAP 2023', qui se tiendra au Riyadh Front Expo Centerdu 6 au 9 février 2023. Les principaux dirigeants d'Ericsson, dont Börje Ekholm, président et CEO d'Ericsson, seront présents sur place. "Ce dernier parlera de la connectivité et de la transformation numérique du Royaume en tant que conférencier principal au LEAP 2023" explique le groupe. "Alors que l'industrie de la téléphonie mobile braque les projecteurs sur l'Arabie Saoudite en tant que marché leader de la transformation numérique et du déploiement de la 5G, Ericsson présentera ses solutions technologiques de pointe et démontrera le leadership de la 5G pour saisir de nouvelles opportunités commerciales et de consommation".

Ericsson mettra en évidence le potentiel de la technologie cellulaire pour améliorer la vie, redéfinir les entreprises et ouvrir la voie à un avenir durable... Tout au long de l'événement, Ericsson se concentrera sur quatre piliers principaux de la messagerie : transformer les entreprises, réinventer les expériences des consommateurs, innover pour un avenir durable et permettre une connectivité illimitée grâce à la technologie.

Ericsson prévoit des démonstrations en direct de la 5G et de la connectivité lors de cet événement, permettant aux participants de découvrir toutes les capacités des technologies de connectivité avancées... À travers sa participation au LEAP 2023, le groupe télécoms réaffirme son engagement à soutenir la transformation numérique et la croissance durable de l'Arabie Saoudite. En renforçant la compétitivité et la différenciation du marché, Ericsson aspire à jouer un rôle de premier plan dans le voyage du Royaume vers une connectivité illimitée et des possibilités infinies...

