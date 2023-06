Ericsson : Christian Leon est nommé PDG d'Ericsson France

(Boursier.com) — Christian Leon est nommé PDG d'Ericsson France à compter du 8 juin 2023 et remplace Franck Bouetard dans ses fonctions à la tête de l'entité regroupant la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Algérie et la Tunisie ainsi que la Global Customer Unit Orange. Franck Bouetard a décidé de quitter Ericsson pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Il restera dans l'entreprise pour une période de transition de quelques mois.

Agé de 48 ans, Christian Leon a rejoint Ericsson en 2010. Il occupait depuis plus de trois ans la fonction de VP Réseaux et Services Managés pour Ericsson Europe et Amérique Latine. Il est basé à Paris.

Ingénieur de formation, Christian Leon a passé une grande partie de sa carrière aux Etats Unis et en Suède dans des fonctions Technologies et Ventes. Diplômé de Supélec Paris en 1998, il a été officier dans la marine française.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, les priorités de Christian Leon vont être de poursuivre le plan stratégique de l'entreprise, continuer à développer le centre de R&D France et accompagner le déploiement de la connectivité 5G pour les entreprises et le grand public.

Les cinq pays qu'il dirige comprennent plus de 1.500 employés supportant certains des principaux clients d'Ericsson.