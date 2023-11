Ericsson annonce le lancement de sa nouvelle solution pour renforcer les capacités de son réseau 5G standalone

(Boursier.com) — Ericsson annonce le lancement de sa nouvelle solution logicielle pour renforcer les capacités de son réseau 5G standalone et offrir des services premium avec une connexion différenciée. Ces améliorations répondent aux nouveaux cas d'usages et aux attentes toujours plus importantes des utilisateurs en termes de la qualité de la 5G, ce qui exerce une pression importante sur le réseau et sur ses performances.

Cette solution logicielle a été conçue pour permettre aux opérateurs dont les cas d'usages exigent un haut niveau de débit, de stabilité et une latence faible à des niveaux de performance attendus. Ces cas d'usages sont, par exemple, le cloud gaming sans décalage, les vidéoconférences, la retransmission en direct, les machines/véhicules télécommandés, les services de sécurité publique et les futures applications de réalité augmenté.

Bande passante

De telles expériences sont rendues possibles notamment par la grande vitesse, la faible latence et la stabilité, ainsi qu'une bande passante plus importante grâce à la 5G. Cependant, la diversification et la complexification des cas d'usages font pression sur les réseaux pour qu'ils offrent des niveaux de performances privilégiés. Avec l'apparition de cas d'usages et d'applications plus exigeants, il convient d'envisager d'autres solutions que l'approche unique de la connectivité sans fil.

Sibel Tombaz, Head of Product Line 5G RAN d'Ericsson, a déclaré : " Ericsson est un leader international de la connectivité 5G qui la rend accessible partout dans le monde. Nous redéfinissons la connectivité et facilitons une transition fluide d'un haut-débit vers des possibilités d'expériences premiums avec Service Level Agreement (SLA). Notre toolkit innovant ouvre à nos clients les portes des applications 5G avancées grâce à une connexion privilégiée. Cela ne garantit pas seulement un service d'excellence à la demande mais nous rapproche également de notre vision networks as a platform.

Connectivité haut de gamme

Selon le dernier rapport du ConsumerLab d'Ericsson, 20% des utilisateurs de smartphones recherchent une connectivité 5G différenciée... Ces utilisateurs apprécient une connectivité haut de gamme et sont prêtes à payer jusqu'à 11% de plus pour un plan 5G garantissant des performances de réseau élevées.

La nouvelle solution logicielle d'Ericsson propose des fonctionnalités améliorées de Massive MIMO, Advanced RAN Slicing, de Time-Critical Communication et le 5G Core.

Elle appuie une approche en trois temps pour proposer une plateforme réseau qui transforme la performance en fidélité client, en valeur et en croissance : assurer des performances supérieures pour les services haut-débits mobiles ; offrir une expérience privilégiée pour les entreprises et consommateurs lors d'utilisations avancées ou nouvelles, et, à partir de cela, assurer une performance à la demande par réseaux programmables grâce à des Interfaces de programmation d'application connectées au réseau...