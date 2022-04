Eramet : violent décrochage

(Boursier.com) — Victime de prises de profits après un excellent début d'année boursier, Eramet abandonne près de 10% à 126,5 euros en fin de séance. Bénéficiant d'un environnement de prix particulièrement favorable, le groupe minier a fait état d'une très forte croissance au premier trimestre (+80% à 1,2 milliards d'euros) et a rehaussé sa prévision d'EBITDA 2022 à plus de 1,5 MdE, contre environ 1,2 MdE précédemment. Les inquiétudes concernant l'environnement macroéconomique et l'augmentation prudente des objectifs pèsent également sur le titre, selon les analystes.

Oddo BHF maintient néanmoins son opinion 'surperformance' sur le dossier à la suite de cette annonce avec un objectif inchangé à 185 euros. Eramet devrait profiter d'un momentum de résultat favorable dans le manganèse, les sables minéralisés et le nickel. La valorisation en VE/EBITDA ressort à 3x 2023e (vs 4.5x en moyenne sur 10 ans), précise le broker.

Les investisseurs semblent préoccupés par le contexte géopolitique et sanitaire incertain mis en avant par l'entreprise, qui pourrait affecter la demande au second semestre, affirme pour sa part l'analyste d'AlphaValue, Fabrice Farigoule ('réduire'). Cependant, il juge la réaction du marché exagérée alors que le chiffre d'affaires du premier trimestre est "assez impressionnant", alimenté par les volumes et les prix élevés.