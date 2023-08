Eramet : vif rebond après la chute !

(Boursier.com) — Eramet rebondit de 10% à 70 euros au lendemain de son violent décrochage... Le groupe minier a été contraint mercredi de mettre en pause toutes ses opérations au Gabon après qu'un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé sa prise du pouvoir. Mais, compte tenu des informations disponibles hier soir sur les évènements en cours dans le pays, le management a décidé du redémarrage immédiat du transport ferroviaire et de la reprise de ses activités d'extraction dès ce jeudi matin.

Compte tenu du manque de réaction de la société civile, Portzamparc estime, qu'à ce stade, les évolutions politiques ne devraient pas avoir d'impact sur Comilog, dont l'Etat gabonais détient 36% du capital, et sur les activités du groupe dans le pays. L'arrêt de la production de manganèse durant un jour a un impact négligeable sur les estimations du courtier, qui maintient donc son avis 'achat' et sa cible de 192 euros.

Même son de cloche chez Oddo BHF qui affirme que la chute de 15% du titre mercredi semble exagérée et l'annonce de la reprise des opérations (à l'exception du transport des passagers de Setrag) devrait permettre un rebond du titre aujourd'hui. L'interruption très brève des opérations locales n'est pas de nature à remettre en cause à ce stade les objectifs du groupe (volumes de minerai transporté supérieurs à 7 Mt en 2023) et ses propres prévisions. Sur le long terme, le courtier jugee limités les risques de remise en cause des intérêts d'Eramet compte tenu des premières déclarations des militaires mais aussi du track record d'Eramet dans le pays et des protections juridiques (défendables devant les juridictions internationales). La situation actuelle au Gabon illustre toutefois la forte exposition du groupe aux aléas politiques avec une majorité de ses opérations situées dans des pays risqués (Nouvelle-Calédonie, Sénégal et Argentine en plus du Gabon).

Pour tenir compte du contexte accru d'incertitudes, le broker a ainsi fortement augmenté la prime de risque pays (2,5% vs 1,5%) utilisée pour calculer le coût des fonds propres, ce qui se traduit par un CMPC réhaussé à 13%. En conséquence, il réduit de 6 euros, à 87 euros, son objectif de cours. Malgré un potentiel de 37% sur le cours actuel, l'analyste préfère rester 'neutre' alors que les prix de la plupart des matières premières restent sous pression.