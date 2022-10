Eramet : une dégradation qui pèse

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du SBF120, Eramet cède plus de 3% à 63,8 euros, victime d'une note d'Oddo BHF. Selon nos informations, l'analyste a dégradé le titre du groupe minier à 'neutre' tout en coupant son objectif de 120 à 80 euros. Comme les autres mineurs, Eramet a pâti ces derniers mois de la baisse des matières premières sur fond de détérioration de la conjoncture économique mondiale. Le groupe est en première ligne du fait de sa dépendance au manganèse (82% de l'EBITDA 2022e) essentiellement utilisé pour la production d'acier, actuellement en plein marasme, souligne le courtier.

Eramet avait relevé le 28 juillet sa guidance d'EBITDA de 1,5 à 1,6 MdE, principalement grâce aux cours élevés du manganèse. Il pourrait toutefois profiter de la publication du T3 pour actualiser son scénario de prix voire sa guidance... Alors que le newsflow sur le manganèse et le ferronickel devrait rester durablement mitigé et la transition vers les métaux de transition prendre du temps (début de la production de lithium fin 2024 et du nickel et cobalt pour batteries début 2026), le marché pourrait rester durablement à l'écart du dossier...