Eramet : une cession saluée

(Boursier.com) — A contre-courant, Eramet gagne 3,4% à 72,6 euros en cette fin de semaine. Le marché apprécie la cession de la filiale norvégienne Eramet Titanium and Iron (ETI) au groupe britannique Ineos pour 245 millions de dollars. " La transaction ainsi réalisée est définitive et n'est plus soumise à aucune condition, l'ensemble des autorisations règlementaires ayant été obtenues par INEOS Enterprises préalablement à l'acceptation par Eramet de l'offre reçue". ETI est une usine norvégienne de transformation d'ilménite en laitier de dioxyde de titane à destination de l'industrie des pigments. Elle produit également de la fonte de haute pureté pour le marché européen de la fonderie.

La rapidité de la cession et le très bon prix sont une très bonne nouvelle après que le groupe eut échaudé les investisseurs avec la cession très fastidieuse d'Erasteel et surtout d'Aubert & Duval au cours du premier semestre, estime Oddo BHF. La cession a un impact de 4 euros sur sa valorisation, correspondant à la création de valeur sur ETI qu'il estimait jusqu'à présent à 150 ME dans sa somme des parties. Malgré un objectif de cours réhaussé à 91 euros, le broker reste 'neutre' sur le dossier. Alors que les cours du minerai de fer et du charbon profitent actuellement de signaux positifs provenant de Chine, le manganèse reste déprimé à cause notamment d'une offre abondante (en partie alimentée par Eramet qui a nettement accéléré le rythme de production après les incidents du S1). L'évolution des prix du nickel est également contrastée avec d'un côté un fort rebond des cours du minerai en Chine et du ferronickel très favorable à SLN mais de l'autre une décrue des prix du nickel LME (sur lequel est indexé le minerai indonésien) défavorable à Weda Bay, détaille l'analyste.