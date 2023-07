Eramet : une bonne nouvelle timidement saluée

(Boursier.com) — Eramet monte de 0,5% à 84 euros ce lundi en Bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé avoir finalisé la cession à Syntagma Capital de 100% des titres de sa filiale Erasteel, acteur majeur dans l'industrie des aciers rapides, suite à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives. Cette opération marque la finalisation du recentrage d'Eramet sur ses métiers de base, dans la continuité de la cession d'Aubert & Duval fin avril, et permet au Groupe de se consacrer pleinement à son développement dans les métaux critiques de la transition énergétique.

La cession ainsi finalisée de l'ensemble de la division Alliages Haute Performance (Erasteel et Aubert & Duval) aura un impact non significatif sur la dette nette du Groupe à fin juin 2023.

"La finalisation de cette opération est une bonne nouvelle, elle finalise le recentrage sur les métaux supportant le développement économique mondial (minerai et alliage de manganèse, minerai de nickel, ferronickel et sables minéralisés) et les métaux de la transition énergétique (projet dans le lithium en Argentine lancé, usine de transformation de minerai de nickel en sel de nickel et de cobalt)" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 170 euros.