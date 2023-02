Eramet : une année record en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Eramet s'élève à 5,014 milliards d'euros en 2022, en forte hausse de +37% (+25% à change constant). Cette croissance a été tirée par un environnement de prix et de change très favorable principalement au 1er semestre, ainsi que par les très bonnes performances opérationnelles de l'activité minerai de manganèse (+13% de volumes vendus).

L'EBITDA du Groupe s'élève à 1,553 MdE.

L'EBITDA ajusté (y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay) s'élève à 1,897 MdE, en très forte progression (+58% vs 2021).

La perte nette des activités en cours de cession s'élève à -156 ME, reflétant principalement la dépréciation d'actif constatée pour Erasteel (-126 ME).

Le résultat net part du Groupe s'établit à 740 ME sur l'année. Il inclut également la quote-part de résultat de Weda Bay (258 ME) ainsi qu'une dépréciation d'actif relative à la SLN (- 124 ME, part du Groupe).

Le free cash-flow (FCF) s'élève à 824 ME, y compris une contribution de Weda Bay à hauteur de 237 ME. La dette nette est de 344 ME au 31 décembre 2022, en réduction de près de 600 ME du fait de la forte génération de trésorerie du Groupe, malgré un FCF négatif de -214 ME des activités cédées ou en cours de cession. La variation de l'endettement net comprend également le versement de dividendes au titre de l'exercice 2021 aux actionnaires d'Eramet (-72 ME) et aux actionnaires minoritaires de Comilog (-32 ME).

Le ratio de levier est de 0,2x, plus bas niveau atteint sur les 10 dernières années par le Groupe.

La liquidité du Groupe, y compris les lignes de financement non tirées, reste élevée à 2,6 MdE au 31 décembre 2022. En janvier 2023, Eramet a renouvelé et étendu le prêt à terme ('term loan') pour un montant de 480 ME avec un pool de banques. Le nouveau prêt est à échéance janvier 2027, avec un taux flottant, amortissable à compter de janvier 2025. Le prêt a été tiré à hauteur de 270 ME afin principalement de refinancer l'encours de l'ancien prêt.

Cette proposition est en accord avec la politique d'allocation du capital du Groupe qui vise en priorité le désendettement, afin de maintenir un levier inférieur à 1x en moyenne sur le cycle, ainsi que les investissements dans les projets de croissance, puis la rémunération de ses actionnaires.

Dividende

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 23 mai de verser un dividende de 3,5 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 40%.

Perspectives

Le climat d'incertitudes géopolitiques et macro-économiques et le contexte inflationniste continuent à peser sur l'ensemble des marchés du Groupe, avec une inflexion de la demande et des prix dans la continuité du T4 2022. Celle-ci est plus ou moins marquée selon les marchés et les zones géographiques. L'acier inoxydable devrait rebondir tandis que l'acier carbone devrait se stabiliser.

De fortes incertitudes perdurent également concernant le fret (dont le coût est fortement à la baisse actuellement mais pourrait remonter sur l'année, tout en restant à des niveaux plus faibles qu'observés en 2022) ainsi que sur les réducteurs et le coût de l'énergie. Ces derniers, en baisse par rapport à 2022 en ce début d'année, pourraient rester à un niveau historiquement élevé ce qui pèserait sur la performance des activités métallurgiques. Le Groupe continue cependant à bénéficier de contrats d'approvisionnement long terme permettant de couvrir environ 80% de ses besoins en électricité.

Eramet devrait réaliser près de 600 ME d'investissements en 2023, hors activités en cours de cession et hors part financée par Tsingshan du projet Lithium. Des décisions seront prises en 2023 sur les grands projets de croissance, notamment Sonic Bay et Lithium phase 2, qui pourront entraîner des dépenses en capex dès 2023. Le montant de ces dépenses restera à évaluer en fonction de la date de prise de décision.

Dans le cadre de sa feuille de route stratégique, Eramet vise de nouveaux records.

Également, l'EBITDA ajusté du Groupe en 2023 serait autour de 1,2 MdE en 2023, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay.

Grâce à de solides fondamentaux et à la finalisation de son repositionnement sur ses activités Mines et Métaux fortement génératrices de cash, le groupe minier se focalise sur le développement de ses projets afin de produire les métaux nécessaires à la transition énergétique, et répondre aux besoins de ce marché en très forte croissance dans les années à venir.