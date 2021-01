Eramet : un courtier revalorise

Crédit photo © © David Becker / ERAMET

(Boursier.com) — Oddo BHF maintient son avis 'achat' sur Eramet après que Tronox eut finalement renoncé à l'acquisition de l'usine norvégienne de Tizir pour des questions de concurrence. Le broker souligne que la situation financière et opérationnelle d'Eramet demeure compliquée mais il anticipe dès cette année la mise en place de catalyseurs (sauvetage inéluctable de la SLN, solution industrielle pour A&D, assainissement graduel du bilan) tandis que la remontée du cours du nickel et du manganèse est désormais tangible. La valorisation reste par ailleurs peu élevée en termes de VE/EBITDA, à 2,4x 2022e (vs 5,6x en moyenne sur 10 ans). L'objectif est ajusté de 56 à 60 euros.