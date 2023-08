Eramet : suspend ses activités au Gabon et Fitch menace, le titre chute

(Boursier.com) — Eramet creuse ses pertes en matinée avec un titre qui décroche désormais de près de 19% à 62,3 euros, rattrapé par la situation au Gabon. Le groupe minier a été contraint de mettre en pause toutes ses opérations au Gabon après qu'un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé sa prise du pouvoir. "Dès ce matin toutes les opérations de Comilog et Setrag ont été mises à l'arrêt et le trafic ferroviaire a été suspendu", a déclaré un porte-parole du groupe à 'Reuters'.

Par ailleurs, si Fitch Ratings a confirmé la note émetteur long terme (IDR) de la société à 'BB+', l'agence a abaissé la perspective associée de 'stable' à 'négative'. Cette perspective "reflète des performances opérationnelles plus faibles que prévu dans l'ensemble du groupe, et notamment l'avenir incertain des activités déficitaires de la Société le Nickel (SLN), la filiale d'Eramet en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte d'approvisionnement en électricité non compétitif dans un environnement de prix du ferronickel plus faibles ", explique Fitch. L'agence ajoute que "même si Eramet a déclaré publiquement qu'il n'engagerait pas de nouveaux financements pour la SLN, l'importance politique de cet actif pour l'économie calédonienne laisse planer une incertitude sur le calendrier, la possibilité et l'impact financier d'un éventuel désengagement. La mise en oeuvre du plan d'affaires actuel, tout en continuant à soutenir les opérations déficitaires en Nouvelle-Calédonie, conduirait probablement à un profil financier plus en adéquation avec une notation 'BB'".