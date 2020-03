Eramet suspend sa guidance de production et d'EBITDA 2020

(Boursier.com) — Compte tenu de l'incertitude relative à la durée de la pandémie de Covid-19, Eramet suspend sa guidance de production et d'EBITDA 2020. Le groupe minier fournira une mise à jour des perspectives pour l'année en cours une fois qu'il disposera de plus de visibilité sur les impacts de la pandémie.

Le niveau de liquidité du Groupe, soit 2,3 MdsE au 31 décembre 2019, incluant les lignes de liquidité non tirées à cette date pour un montant de 1,5 MdE, reste élevé. Depuis, l'ensemble de ces lignes de crédit ont été tirées par précaution. Les mesures de préservation de la trésorerie ont également été renforcées et accélérées afin de préserver la liquidité et les capacités de financement du Groupe avec, pour leviers principaux, la réduction des coûts et des investissements au strict minimum, et avec la mise en place de nouvelles mesures de pilotage des flux de facturation et de leurs encaissements.

Concernant la Division Mines et Métaux, dans un contexte qui évolue très rapidement, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact global de la pandémie pour les trimestres à venir. De fortes incertitudes pèsent sur les perspectives des marchés finaux, notamment l'industrie de l'acier au carbone et de l'acier inoxydable, et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Certains pays, tels que l'Afrique du Sud et l'Inde, ont suspendu temporairement leurs activités minières et métallurgiques. En parallèle, l'activité économique reprend progressivement en Chine, principal consommateur mondial de manganèse, de nickel et de matières premières en général. Les producteurs chinois ont toutefois constitué d'importants stocks d'acier au carbone et d'acier inoxydable qui risquent à terme de peser sur la demande de matières premières. En Europe, les acteurs de l'industrie sidérurgique ont annoncé de nombreux ralentissements ou suspensions temporaires de production touchant en particulier les produits pour le secteur automobile.

A date, les productions minières et métallurgiques ne sont pas affectées de façon significative (Gabon, Nouvelle-Calédonie, Sénégal, France métropolitaine, Norvège et Etats-Unis), la situation pouvant toutefois évoluer rapidement. Le niveau des commandes du 1er trimestre reste globalement normal, notamment en Asie, qui représente plus de la moitié des ventes de la division. Les mines et usines métallurgiques de la division sont, à ce jour, en situation de fournir les volumes commandés.

En Indonésie, comme annoncé fin février, l'usine de ferroalliage de nickel basse teneur (NPI) que le Groupe construit en joint-venture devrait être en mesure de démarrer au 1er semestre 2020.

Par ailleurs, le prix de marché du minerai de manganèse observé depuis le début de l'année 2020 est en moyenne supérieur à celui du 4ème trimestre 2019. A l'inverse, le cours du nickel au LME est en baisse d'environ 17% en moyenne depuis le début de l'année par rapport au 4ème trimestre 2019.

Concernant la Division Alliages Haute Performance, du fait de la mise en place du protocole sanitaire sur l'ensemble des sites, la division réorganise actuellement les ateliers de production de ses usines pour assurer la continuité des opérations industrielles. Cette adaptation conduit à la réduction voire à la suspension temporaire de certaines activités industrielles en France. La division, dont plus de la moitié de l'activité est liée au secteur aéronautique, travaille à un redémarrage progressif en lien avec la reprise d'activité des grands donneurs d'ordre de la filière.

Par ailleurs, le Groupe a mis en place le télétravail systématique pour les fonctions tertiaires.