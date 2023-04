Eramet : sous pression après les annonces

(Boursier.com) — Eramet recule de 4% à 86,60 euros ce jeudi matin, alors que le groupe a publié un Chiffre d'affaires de 775 ME au 1er trimestre 2023. Le Chiffre d'affaires ajusté (en intégrant la contribution proportionnelle de Weda Bay) est de 949 ME

(-24%), fortement pénalisé par la baisse attendue des prix de vente (-24%) par rapport au très haut niveau du T1 2022.

La performance opérationnelle est très contrastée selon les activités, compte tenu d'incidents aujourd'hui résolus ayant impacté le T1 :

-18% de volumes de minerai de manganèse vendus à l'externe au Gabon, suite au glissement de terrain fin 2022 qui a arrêté l'activité sur le mois de janvier.

+89% de volumes de minerai de nickel vendus à l'externe en Indonésie.

La baisse marquée des prix de vente par rapport au T1 2022 se situe en particulier pour les alliages de manganèse, dont les prix étaient auparavant exceptionnellement élevés, mais également pour le nickel de Classe 2 (NPI et ferronickel).

Les coûts des intrants restent quant à eux toujours élevés, avec cependant une inflexion des prix du fret et des réducteurs.

Les perspectives 2023 s'inscrivent comme prévu dans un contexte macroéconomique moins porteur. L'EBITDA ajusté est légèrement revu à la baisse autour de 1,1 MdE en 2023, compte tenu d'une inflexion plus marquée en début d'année des prix du Nickel de classe 2; d'un objectif de volumes de minerai de manganèse transportés revus à la baisse à plus de 7 Mt, en raison des incidents logistiques non récurrents de début d'année.

Le groupe continue à se focaliser sur le contrôle des coûts, les actions de productivité, et la génération de la trésorerie, tout en préparant ses projets de croissance dans la transition énergétique.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du Groupe a commenté : "Le repositionnement stratégique sur nos activités Mines et Métaux est désormais finalisé. Notre stratégie s'appuie aujourd'hui sur une structure financière solide, reflétée dans la notation financière attribuée à Eramet par deux agences de premier rang. Ces notations supporteront le Groupe dans la sécurisation et la diversification de son plan de financement.

Comme nous l'avions anticipé, le premier trimestre est marqué par un contexte économique dégradé et un environnement de prix nettement moins favorable. Il a aussi été impacté par des incidents non récurrents qui ont perturbé la production et le transport de minerai de manganèse. A court terme, nous restons particulièrement concentrés sur le contrôle de nos coûts, l'amélioration de notre productivité et la bonne exécution de nos programmes de développement".