Eramet : sous pression

(Boursier.com) — Début de séance sous pression pour Eramet qui abandonne 4,4% à 67,4 euros à Paris. La faute à AlphaValue qui a dégradé le groupe minier à 'vendre' tout en coupant sa cible de 73 à 59,3 euros. Le momentum n'est définitivement pas là pour le moment, selon le courtier. Cela pourrait revenir si et quand l'accélération de la production de lithium deviendra une réalité, mais l'analyste pense qu'un impact important sur les chiffres du groupe pourrait prendre un peu plus de temps... ou pourrait soulever d'autres problèmes si les choses ne se passent pas comme prévu et anticipé par le marché...