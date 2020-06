Eramet souhaiterait vendre sa filiale Aubert & Duval

Crédit photo © © David Becker / ERAMET

(Boursier.com) — Eramet aurait décidé de se séparer de sa filiale Aubert & Duval. Selon 'des sources concordantes' citées par 'La Tribune', le groupe minier aurait engagé la banque Rothschild afin de trouver un repreneur à ce leader des aciers à haute performance et des superalliages. Compte tenu du caractère stratégique de l'entreprise, notamment pour l'industrie aéronautique et spatiale, l'hebdomadaire précise que le process de vente se "fera sous la surveillance de l'État français". Safran serait intéressé par cette société qui a réalisé plus de 640 ME de revenus l'an passé.