Eramet : Signature d'un accord avec Meridiam et l'Etat gabonais en vue de leur entrée au capital de Setrag

(Boursier.com) — Eramet annonce l'entrée de Meridiam au capital de Setrag, au travers d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 30 ME, permettant au fonds d'investissement de devenir actionnaire à 40% de la filiale gabonaise. Au-delà de son apport en capital, Meridiam s'engage également à contribuer de l'ordre de 40 ME au financement de Setrag et à apporter son expertise ferroviaire pour assurer le développement futur du Transgabonais.

Par ailleurs, l'Etat Gabonais acquiert 9% du capital de Setrag auprès de Comilog, filiale du groupe Eramet, qui reste l'actionnaire majoritaire de la société avec 51% du capital.

Setrag, qui opère le chemin de fer reliant Libreville à Franceville au Gabon sur une distance d'environ 650 km, est un acteur vital pour l'économie du pays. La société assure le transport de fret et de voyageurs avec une moyenne de 330 000 passagers annuels et près de 9 millions de tonnes de marchandises transportées en 2020, dont environ 90 % de fret minier.

Une nouvelle dynamique est actuellement déployée. Celle-ci vise à renforcer le plan de remise à niveau ("PRN") afin d'améliorer la performance du chemin de fer par des actions de modernisation et de sécurisation. Elle vise également à développer la capacité de transport de voyageurs et de marchandises de 12 millions de tonnes à 19 millions de tonnes, afin d'accompagner la croissance de l'économie gabonaise.

Meridiam qui possède une solide expérience en gestion d'investissements dans le domaine des infrastructures, en particulier en Afrique et notamment au Gabon, participera à la réussite de cette transformation qui doit permettre à Setrag de se positionner comme une référence dans le transport ferroviaire, notamment en termes de sécurité et de qualité de service.

Kléber Silva, Directeur Général Adjoint d'Eramet, en charge de la division Mines et Métaux, a déclaré : "L'entrée de Meridiam au capital de Setrag représente une étape importante dans la trajectoire de progrès engagée depuis trois ans. Son expérience en gestion d'infrastructures en Afrique et son expertise ferroviaire dans le monde permettront de renforcer encore nos opérations ferroviaires. En prenant une part du capital de la filiale, l'Etat gabonais, partenaire historique d'Eramet, confirme son engagement à faire croître l'activité du transport gabonais pour accompagner la croissance du pays. Sur le plan financier, cette opération constitue un renforcement significatif du bilan de Setrag qui va lui permettre d'accompagner ses projets de développement futurs et ainsi se hisser aux meilleurs standards du transport ferroviaire."

