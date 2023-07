Eramet : secoué après son avertissement !

(Boursier.com) — Eramet fait logiquement partie des mauvais élèves du jour à Paris au lendemain de son avertissement sur résultats. Le titre abandonne plus de 9% à 80,3 euros en matinée à Paris. Le groupe minier, dont les résultats ont fondu au premier semestre en raison de prix défavorables et d'incidents logistiques (désormais résolus), a revu à la baisse sa prévision d'Ebitda ajusté 2023 à près de 900 ME, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay, contre environ 1,1 MdE visé précédemment.

La firme évoque un contexte macro-économique difficile qui persiste et la révision à la baisse du consensus des prix du minerai de manganèse (5,15 $/dmtu vs 5,4 $/dmtu précédemment), l'inflexion plus marquée des prix du Nickel de classe II et du minerai de nickel, seulement partiellement compensées par la révision à la hausse des volumes de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay (+ 5 Mth5 basse teneur, à environ 35 Mt).

Le rebond initialement anticipé en Chine ne s'est pas encore matérialisé en 2023 malgré l'objectif de croissance de 5% affiché par les autorités chinoises. Le recul du secteur de la construction continue de peser sur les activités du Groupe, que ce soit en Chine, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. La demande de l'ensemble des marchés sous-jacents des produits du groupe reste atone, se traduisant par une poursuite de la tendance baissière sur les prix constatée tout au long du premier semestre, dans l'attente du rebond de la demande notamment en provenance de la Chine...

"Nous anticipions cette dégradation de la guidance" commente de son côté Portzamparc qui attend la réunion de présentations des résultats prévue ce matin... "Mais nous ne devrions que faiblement modifier nos estimations opérationnelles... L'annonce de l'accord avec Glencore crédibilise fortement une FID positive sur le lancement de la phase 2 de Centenario (PZP +10 euros par action de création de valeur minimum)" estime l'analyste qui vise un cours de 192 euros sur le dossier.