Eramet : Safran et Airbus pourraient reprendre Aubert & Duval

(Boursier.com) — La situation semble se décanter autour d'Aubert & Duval. Eramet, qui a lancé au mois de juin dernier une revue stratégique détaillée concernant sa filiale spécialisée dans les matériaux à hautes performances, aurait reçu une offre non contraignante. Selon les informations de 'La Tribune', cette dernière émanerait d'un consortium formé d'Airbus, de Safran et du fonds d'investissement aéronautique Ace Aéro Partenaires. Chaque membre du consortium financerait un tiers de l'opération, " qui ne serait pas follement attractive " compte tenu de la situation économique de la filiale du groupe minier.

Cette information semble en tous cas confirmer les derniers bruits de couloir autour de l'entreprise, jugée stratégique pour l'industrie aéronautique et spatiale. La presse s'est en effet récemment fait l'écho d'une possible alliance entre Safran et Airbus pour reprendre cette société qui a réalisé plus de 640 ME de revenus l'an passé.