Eramet revoit en légère baisse sa prévision d'EBITDA 2022

(Boursier.com) — Eramet dévoile, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 1,272 milliard d'euros, en hausse de 34% (dont +23% à périmètre et change constants, et +11% d'effet change). Cette croissance a été principalement tirée par la croissance continue des volumes vendus de minerai et d'alliages de manganèse, mais également par un effet prix très favorable, malgré un environnement de marché qui s'est nettement détérioré par rapport au premier semestre.

Au cours du trimestre clos, l'inflation a continué de peser sur les coûts des activités du Groupe. Les coûts des intrants se sont maintenus à des niveaux élevés sur le trimestre, en forte augmentation par rapport au T3 2021, mais avec des évolutions contrastées par rapport au premier semestre. Les prix spot de l'électricité et du gaz en France ont progressé respectivement de près de 90% et 45% par rapport au premier semestre 2022, tandis que le prix spot du coke métallurgique affiche une baisse d'environ 30% sur la même période.

Les prix du fret maritime poursuivent leur inflexion, tout en restant à des niveaux historiquement hauts (prix spot x 2 pour les containeurs et pour le vrac par rapport à la moyenne des dernières années). Afin de faire face à cette situation, Eramet a poursuivi ses mesures de contrôle des coûts, renforcé par des actions de productivité. Le Groupe a également optimisé la production de ses usines électro-intensives afin d'ajuster la consommation d'énergie à la partie couverte par des contrats d'approvisionnement long terme (80%).

Le climat d'incertitudes géopolitiques et macro-économiques continue à peser sur l'ensemble des marchés du Groupe, avec un fléchissement de la demande et des prix qui se poursuit de façon plus ou moins marquée selon les marchés et les zones géographiques. La production mondiale d'acier devrait continuer à baisser au T4, notamment du fait du fort recul du marché européen en raison de la crise énergétique, du ralentissement de l'économie en Chine ainsi que des incertitudes macroéconomiques dans le reste du monde. Les coûts du fret et des réducteurs devraient poursuivre leur inflexion, tandis que les prix de l'électricité et du gaz devraient rester à des niveaux très élevés dans un contexte de crise énergétique en Europe.

Dans ce contexte, l'objectif de capex sur l'année est confirmé à 500 ME, y compris les activités en cours de cession, mais hors projet lithium financé par Tsingshan. Ces investissements comprennent d'une part, environ 250 ME de capex courants et d'autre part, des capex de croissance organique dont environ 200 MEdestinés à accompagner et pérenniser la croissance au Gabon.

Les objectifs de volumes de production sont revus à la hausse sur l'année, excepté à la SLN : plus de 7,5 Mt de production de minerai de manganèse au Gabon ; plus de 16 Mth de production de minerai de nickel haute teneur commercialisable en Indonésie. Les objectifs d'exports de minerai de nickel et de production de ferronickel en Nouvelle-Calédonie sont revus à la baisse respectivement autour de 3 Mth et autour de 40 kt-Ni.

Compte tenu de ces objectifs, la performance intrinsèque des activités aura un impact positif sur l'EBITDA pour l'ensemble de l'année. Le positionnement très favorable des activités minières sur la courbe de coûts de l'industrie, ainsi que l'optimisation de la production des usines électro-intensives en Europe devrait permettre au Groupe de faire face à l'impact négatif des facteurs externes et poursuivre son désendettement

Concernant les prix de vente, l'inversion de la tendance observée au T3 devrait s'accélérer au T4, avec : un net recul des prix facturés des alliages de manganèse ; un indice de prix du minerai de manganèse à 4,4$/dmtu en moyenne sur les trois dernières semaines, reflétant le niveau attendu sur le T4 et conduisant à un prix moyen d'environ 6$/dmtu sur l'année ; un prix du ferronickel à un niveau très en-dessous du cours du nickel au LME, ce dernier étant attendu à 25.000$/t sur l'année (22.500$/t au T4) selon le consensus. Le coût des intrants devrait se maintenir à des niveaux élevés, avec cependant une baisse des prix du fret et des réducteurs.

Le taux de change EUR/$ effectif estimé est révisé à 1,08 sur 2022. Dans un contexte inflationniste qui perdure et compte tenu du recul des prix de vente, la prévision d'EBITDA est révisée en légère baisse, autour de 1,5 MdE en 2022 (contre autour de 1,6 MdE précédemment).