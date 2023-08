Eramet : retour du rouge, un analyste dégrade

(Boursier.com) — Eramet repart à la baisse ce jeudi avec une action qui cède 0,5% à 75,3 euros. AlphaValue a dégradé le dossier d''acheter' à 'réduire' tout en coupant sa cible de 116 à 76,2 euros. Le broker a considérablement réduit ses prévisions de bénéfices en raison des faibles résultats du premier semestre.

"Si la prise de participation dans Weda Bay (nickel, Indonésie, détenu à 38,7%) permet (dans une certaine mesure) de sauver les résultats, le tableau est globalement sombre : nickel, manganèse et sables minéralisés, tous les segments étaient et sont sous pression, en termes de volumes et de prix, alors que les coûts des intrants sont encore élevés. Compte tenu de ce qui précède et de la détérioration de la situation macroéconomique (par exemple, la situation de récession décrite par certains producteurs d'acier inoxydable, le principal marché du nickel), nous avons revu à la baisse nos prévisions pour l'exercice 23 et l'exercice 24. La faible visibilité et la forte volatilité du secteur des matières premières obligent à suivre de près la situation, mais la situation actuelle incite à la prudence ", détaille l'analyste.