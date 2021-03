Eramet : réponse fin mars pour Christel Bories

Eramet : réponse fin mars pour Christel Bories









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Eramet se donne un peu de temps. Alors qu'un Conseil devant statuer du sort de Christel Bories à la tête du groupe était prévu demain, le sujet ne sera pas abordé, croit savoir 'Les Echos'. Selon une source du quotidien financier, "l'échéance a été repoussée pour faire baisser la pression. L'objectif est de laisser aux deux actionnaires le temps de trouver un consensus".

Début mars, 'L'Agefi' affirmait que la famille Duval, première actionnaire du groupe minier, poussait pour le départ de la PDG. Les Duval reprocheraient notamment à la dirigeante "la gestion des dossiers de la Société Le Nickel et d'Aubert & Duval, deux filiales d'Eramet en grandes difficultés". La forte hausse de la dette et la division par deux des capitaux propres au cours des dernières années seraient également pointées du doigt par la famille qui détient près de 37% d'Eramet. Mais l'Etat, deuxième actionnaire d'Eramet avec 25,6% du tour de table, ne verrait pas les choses de la même manière et soutiendrait la dirigeante actuelle. Et ce alors que les deux parties sont liées par un pacte d'actionnaires qui prévoit notamment qu'elles s'entendent sur la nomination des principaux dirigeants...

Eramet a annoncé hier soir que l'adoption des projets de résolutions, qui seront soumis au vote lors de l'Assemblée Générale du 28 mai prochain, sera examinée par le Conseil d'Administration à l'occasion des réunions prévues les 26 et 30 mars. L'avenir de Christel Bories à la direction générale devrait donc se jouer lors de ces deux rendez-vous.